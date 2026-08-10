Стала известна программа Дня города в Пензе, который в 2026 году будет отмечаться 12 сентября. Постановление главы областного центра Олега Денисова об ее утверждении сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Праздник пройдет под девизом «Будем жить в единстве дружном!». Локаций, как всегда, будет несколько.

Площадь имени В. И. Ленина:

- 10:00 - открытие праздника, вручение регалий почетным гражданам Пензы»;

- 11:00-14:00 - «Пенза Спортивная»;

- 11:00-15:00 - большой концерт «Единство зажигает сердца» в рамках акции «Хоровод дружбы»;

- 15:00-17:00 - большой городской квиз;

- 19:00-21:00 - подготовка к выступлению известного артиста;

- 21:00-22:00 - концерт известного артиста (имя пока не раскрывается).

Набережная реки Суры (у стелы «Росток»):

- 11:00-14:00 - городская акция «Парад оркестров»;

- 14:00-22:00 - концертная программа «Пою тебе, мой край родной»;

- 22:00 - праздничный салют.

Набережная реки Суры (амфитеатр):

- 12:00-13:00 - большой городской диктант;

- 13:00-22:00 - концерт «Над рекой, над Сурой».

Фонтанная площадь:

- 12:00-22:00 - фестиваль угощений;

- 12:00-22:00 - «Кавер-фестиваль».

Сквер «Копилка пословиц»:

- 9:00-19:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров»;

- 11:00-16:00 - фестиваль угощений.

Сквер им. Дениса Давыдова:

- 11:00-15:00 - концерт детских фольклорных коллективов «Сурские ласточки»;

- 10:00-19:00 - фотостена «Город счастливых людей» (самые счастливые моменты праздника);

- 12:00-15:00 - литературный фестиваль «Сказка - улицам города».

Улица Московская:

- 9:00-20:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров»;

- 12:00-19:00 - выставки детского рисунка «Россия - симфония народов», «Моя родословная - история России».

Сквер им. В. Г. Белинского:

- 15:00-17:00 - общегородская акция «Пензенская ласточка»;

- 12:00-19:00 - выставка детского рисунка «Пенза, ты и есть моя Россия!»;

- 15:00-19:00 - фестиваль театрального искусства «Вместе с Пензенским ТЮЗом».

Сквер Славы:

- 11:00-22:00 - фестиваль угощений.

Сквер 40-летия Победы:

- 16:00-22:00 - большой праздничный концерт «Поем тебе, город труда!»;

- 22:00 - фейерверочный показ.

Ранее стало известно, что 12 сентября на Юбилейной площади в Пензе для горожан выступит группа «Любэ».