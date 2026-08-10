Стала известна программа Дня города в Пензе, который в 2026 году будет отмечаться 12 сентября. Постановление главы областного центра Олега Денисова об ее утверждении сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Праздник пройдет под девизом «Будем жить в единстве дружном!». Локаций, как всегда, будет несколько.
Площадь имени В. И. Ленина:
- 10:00 - открытие праздника, вручение регалий почетным гражданам Пензы»;
- 11:00-14:00 - «Пенза Спортивная»;
- 11:00-15:00 - большой концерт «Единство зажигает сердца» в рамках акции «Хоровод дружбы»;
- 15:00-17:00 - большой городской квиз;
- 19:00-21:00 - подготовка к выступлению известного артиста;
- 21:00-22:00 - концерт известного артиста (имя пока не раскрывается).
Набережная реки Суры (у стелы «Росток»):
- 11:00-14:00 - городская акция «Парад оркестров»;
- 14:00-22:00 - концертная программа «Пою тебе, мой край родной»;
- 22:00 - праздничный салют.
Набережная реки Суры (амфитеатр):
- 12:00-13:00 - большой городской диктант;
- 13:00-22:00 - концерт «Над рекой, над Сурой».
Фонтанная площадь:
- 12:00-22:00 - фестиваль угощений;
- 12:00-22:00 - «Кавер-фестиваль».
Сквер «Копилка пословиц»:
- 9:00-19:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров»;
- 11:00-16:00 - фестиваль угощений.
Сквер им. Дениса Давыдова:
- 11:00-15:00 - концерт детских фольклорных коллективов «Сурские ласточки»;
- 10:00-19:00 - фотостена «Город счастливых людей» (самые счастливые моменты праздника);
- 12:00-15:00 - литературный фестиваль «Сказка - улицам города».
Улица Московская:
- 9:00-20:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров»;
- 12:00-19:00 - выставки детского рисунка «Россия - симфония народов», «Моя родословная - история России».
Сквер им. В. Г. Белинского:
- 15:00-17:00 - общегородская акция «Пензенская ласточка»;
- 12:00-19:00 - выставка детского рисунка «Пенза, ты и есть моя Россия!»;
- 15:00-19:00 - фестиваль театрального искусства «Вместе с Пензенским ТЮЗом».
Сквер Славы:
- 11:00-22:00 - фестиваль угощений.
Сквер 40-летия Победы:
- 16:00-22:00 - большой праздничный концерт «Поем тебе, город труда!»;
- 22:00 - фейерверочный показ.
Ранее стало известно, что 12 сентября на Юбилейной площади в Пензе для горожан выступит группа «Любэ».