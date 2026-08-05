Энтузиасты привели в порядок мозаичные панно на улице Восточной

В Пензе энтузиасты привели в порядок советские мозаичные панно на здании ДОСААФ, расположенном на улице Восточной, 7а (на берегу Суры, недалеко от мотодрома «Сура»).

Работа была сделана за два выходных дня.

Как рассказала автор блога «Бетон и балконы | Рита о Пензе» Рита Кривцова, она и ее единомышленники научились колоть, подбирать и клеить смальту (стекло, из которого собирается мозаика), очистили рамы от краски и ржавчины, загрунтовали их и покрасили.

Кусками смальты с энтузиастами поделилась команда, которая восстанавливала мозаику на улицах Московской и Карпинского. Сборную вышку для работы им предоставили бесплатно.

Финансовую поддержку мероприятию оказали неравнодушные горожане.