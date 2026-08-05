Энтузиасты привели в порядок мозаичные панно на улице Восточной

Культура

Энтузиасты привели в порядок мозаичные панно на улице Восточной
Печать
Max

В Пензе энтузиасты привели в порядок советские мозаичные панно на здании ДОСААФ, расположенном на улице Восточной, 7а (на берегу Суры, недалеко от мотодрома «Сура»).

Работа была сделана за два выходных дня.

Энтузиасты привели в порядок мозаичные панно на улице Восточной

Как рассказала автор блога «Бетон и балконы | Рита о Пензе» Рита Кривцова, она и ее единомышленники научились колоть, подбирать и клеить смальту (стекло, из которого собирается мозаика), очистили рамы от краски и ржавчины, загрунтовали их и покрасили.

Энтузиасты привели в порядок мозаичные панно на улице Восточной

Кусками смальты с энтузиастами поделилась команда, которая восстанавливала мозаику на улицах Московской и Карпинского. Сборную вышку для работы им предоставили бесплатно.

Энтузиасты привели в порядок мозаичные панно на улице Восточной

Финансовую поддержку мероприятию оказали неравнодушные горожане.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мозаика волонтер реставрация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!