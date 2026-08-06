В Никольске готовятся к открытию обновленного музея стекла и хрусталя

В Никольске прекратила работу временная экспозиция музея стекла и хрусталя, размещенная в Доме-усадьбе Бахметевых-Оболенских на улице Комсомольской, 20.

«Данное решение связано с проведением комплекса подготовительных мероприятий к открытию обновленного музея (стекла и хрусталя. - Прим. ред.)», - указывается в посте на странице учреждения культуры во «ВКонтакте».

О дате открытия и возобновлении работы экспозиции обещали сообщить дополнительно.

Музей стекла и хрусталя в Никольске закрылся на капитальный ремонт в марте 2025 года. Здание не обновлялось с момента ввода в эксплуатацию в 1989-м. Часть экспозиции музея разместили в Доме-усадьбе Бахметевых-Оболенских в Никольске, а также в Губернаторском доме в Пензе.

На капремонт заложили более 12 млн рублей. Еще 19 млн рублей планировали потратить на новые выставочные стенды.