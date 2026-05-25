В Кузнецком районе ремонтируют и строят дороги к площадке Сабантуя

Общество

Чуть больше месяца осталось до ХVI Всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в селе Малый Труев Кузнецкого района 27 июня.

Сейчас активно ремонтируются и прокладываются подъездные дороги. К площадке будут вести 5 путей.

Работы находятся на личном контроле врио главы минстроя Александра Гришаева. За процессом также следят специалисты областного управления строительства и дорожного хозяйства, привлечена подведомственная лаборатория, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на создание площадки для мероприятия выделили 28 781 088 рублей. На эти средства необходимо было вырубить зеленые насаждения, проложить наружные сети водопровода и канализации, обустроить покрытие, установить ограждение, провести освещение. Закупка осуществлялась администрацией Кузнецкого района.

На обеспечение праздника оборудованием направили еще 23 938 000 рублей. Соответствующий электронный аукцион проводился ГАУК ПО «Пензаконцерт».

Затем по распоряжению председателя регионального правительства Николая Симонова (сейчас он временно исполняет полномочия главы кабмина) на подготовку и проведение Сабантуя из казны выделили еще 24 152 000 рублей. Деньги распределили следующим образом: 13 737 000 рублей получил минспорт; 6 545 000 - минфин; 3 870 000 - минцифры.

Кроме того, для празднования Сабантуя закупили шатры, 5 арочных металлодетекторов, 120 туалетных кабинок, наградную продукцию. Связь будут обеспечивать все операторы «большой четверки».

