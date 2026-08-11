Обнародована программа областного фестиваля «Спас»

Стала известна программа фестиваля православной культуры «Спас» (0+), который проведут на Соборной площади в Пензе в субботу, 15 августа. Он объединит сразу три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Гулянья будут проходить со стороны улицы Московской перед Спасским собором, для которого этот праздник является престольным. Они начнут работу в 10:00. В 10:30 состоится презентация районов в рамках конкурса «Лучший пирог Сурского края».

«Комиссия оценит более 20 пирогов и выберет победителей в трех номинациях: «Царь-пирог» (самый большой), «Необычный пирог» (оригинальный) и «Лакомка» (самый вкусный). Также будет определен обладатель Гран-при», - уточнили в региональном правительстве.

На 11:00 намечено торжественное открытие праздника: почетные гости произнесут приветственные слова, состоится церемония награждения.

В 11:30 начнется концерт ансамбля песни и танца «Казачья застава», в 12:10 на сцену выйдут коллективы Пензенской епархии, в 12:30 эстафету у них примут артисты из областных ансамблей и групп.

В 14:30 перед публикой в течение 30 минут будут выступать мастера колокольного звона, в 15:00 официальная программа закончится праздничным трезвоном (5 минут).

Для обеспечения безопасности будут дежурить правоохранители, у входов на площадку гуляний установят металлодетекторы, заключили в правительстве.