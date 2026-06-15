В Пензе займутся восстановлением подпорной стенки у «Грота»

Культура

В Пензе займутся восстановлением подпорной стенки у «Грота»
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Региональное министерство охраны памятников истории и культуры выдало разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ у террасы на углу улиц Московской и Карла Маркса.

Сооружение известно пензенцам как «Грот». В октябре 2025-го здесь разрушилась подпорная стенка. В декабре того же года представитель министерства заявил о плане провести противоаварийные работы в 2026-м.

В мае горожане обратили внимание на интересный способ камуфлирования места обвала. Его закрыли полотном с фото камней, не совпадающих по цвету с настоящей кладкой.

Теперь, согласно плану, опасную зону оградят сигнальной лентой, по периметру поставят предупредительные знаки и баннеры.

Далее подрядчику предстоит восстановить кладку из бутового камня на аварийном участке, уложить металлическую сетку по фасаду и установить разгружающие распорки в подземной части.

Обязанность поддерживать памятник в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии возложена на владельца. За ее неисполнение предусмотрены крупные штрафы.

Террасу возвели в 1892 году. Планы на объект менялись несколько раз: в 1881-м ремесленное общество предлагало создать там часовню памяти царя-освободителя Александра II, в 1892-м возникла идея построить террасу с подпорной стенкой при благоустройстве Соборной площади. В 1899-м думали о часовне в нижнем помещении и памятнике - бюсте Александра II наверху.

«Сооружение террасы - промежуточный вариант, итог определенного компромисса, достигнутого городским сообществом», - сообщали ранее в министерстве по охране памятников истории и культуры.

О включении террасы и подпорной стенки в единый реестр объектов культурного наследия было объявлено в январе 2024 года.

Предмет охраны составляют местоположение, терраса в форме усеченной пирамиды с подпорной стенкой из бутового камня, исторические (конца ХIХ века) габариты и расположение дверных и оконного проемов, карниз полуциркульной формы, парапетные тумбы по углам террасы и длине подпорной стенки, чугунное ограждение по периметру с крестообразным узором сверху и снизу, ограждение подпорной стенки с узором в виде рыбной чешуи и др.

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