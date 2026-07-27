В Тамалинском районе отменили «Зубриловские жемчужины»

Фестиваль-погружение «Зубриловские жемчужины», запланированный на 1 августа в усадьбе Голицыных в Тамалинском районе, отменен.

«С большой грустью мы вынуждены сообщить, что в этом году наше традиционное мероприятие не состоится. Мы приняли непростое решение отменить фестиваль», - сообщили организаторы в соцсетях.

В сложившейся обстановке большое скопление людей слишком опасно, пояснили они. Предусмотреть и предотвратить все риски невозможно.

Организаторы отметили, что мера временная, и пообещали еще более яркое событие в следующий раз.

Ранее по аналогичным причинам отменили международный фестиваль воздухоплавания. Его планировали провести 24-26 июля в усадьбе Куракиных «Надеждино» в Сердобском районе.

Предположительно, мероприятие состоится в 2027 году.