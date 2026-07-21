Проект реставрации здания госпиталя на ул. Кирова прошел экспертизу

Проект реставрации бывшего военного госпиталя госпиталя (Кирова, 17, корп. 1) в Пензе получил одобрение. Специалисты государственной экспертизы (ГИКЭ) выдали заключение в начале июля.

Состояние памятника истории и культуры федерального значения признано аварийным.

Обследование выявило следы замачивания фундамента, выпадение бутовой и кирпичной кладки. Стены поражены плесенью и покрыты трещинами, декор фасада разрушен, кирпичи выпадают из-за размокания, в швах кладки просматриваются следы выветривания.

Внутренняя отделка повреждена грибком, штукатурка отваливается, в местах сопряжения стен и перекрытий пошли трещины. Аналогичные дефекты зафиксированы в перекрытиях, на входных группах, оконных проемах, а на кровле - ржавчина, свищи и пробоины.

Проект предполагает реставрацию фасадов (с восстановлением цветового решения), внутренней исторической лестницы, бального зала. Предполагается воссоздание интерьеров и внешнего облика максимально близко к тому, что было изначально (по исследованиям и графическим источникам).

Элементы, не имеющие исторической ценности, намечено демонтировать. Конструкции, признанные аварийными, будут укреплять и возведут новые там, где позволяет план сохранения культурного наследия.

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ оказывают влияние на характеристики надежности и безопасности данного объекта. При этом особенности, представляющие историко-культурную ценность, сохраняются», - говорится в акте экспертизы.

В конечном счете планируется приспособить здание и прилегающую территорию под гостиничный комплекс (вне охраняемых фасадов и интерьеров).

Бывший госпиталь на улице Кирова - одно из старейших в Пензе строений. Оно появилось, когда край еще числился наместничеством, и сегодня признано уникальным памятником архитектуры. В разные годы здесь размещались резиденции воеводы, вице-губернатора, а с 1800-го - духовная семинария, где учились В. О Ключевский и Н. Н. Бурденко. В 1899 году усадьба перешла к земской управе. Гарнизонным госпиталем она стала в советское время.

О планах восстановить здание министерство охраны памятников истории и культуры сообщало в октябре прошлого года. На тот момент обследование и разработка проектной документации пребывали «в активной фазе».