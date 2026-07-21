Пензенцы увидят историческое сражение на «Марсовом поле»

Культура

Пензенцы увидят историческое сражение на «Марсовом поле»
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В Пензе 8 и 9 августа пройдет Х Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» (0+).

В этом году он посвящен 300-летию со дня рождения русского полководца - генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

В мероприятиях примут участие члены военно-исторических клубов из 15 городов страны. Они продемонстрируют обмундирование и приемы пехоты, кавалерии и артиллерии второй половины XVIII - начала XIX века.

На 8 августа (суббота) запланирован парад, на 9-е число (воскресенье) - театрализованная реконструкция сражения между русской и французской армиями. Традиционно ее организуют в проезде Будищева на Шуисте.

Также состоится панихида по всем солдатам и офицерам русской армии.

Гости фестиваля смогут посетить исторический лагерь, интерактивные площадки, насладиться концертом старинной военной и казачьей музыки, посмотреть показательные выступления участников военно-исторических клубов.

Вход свободный.

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