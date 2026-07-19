Стала известна программа фестиваля «Абашевские узоры»

21-23 августа на Юбилейной площади в Пензе пройдет второй фолк-фестиваль «Абашевские узоры» (0+). В 2026-м он приурочен к Году народного единства.

Музыкальная составляющая порадует многих, обещают организаторы. Так, 21-го числа ожидается выступление пензенских «Мирян», столичных гостей «Ойме» (финно-угорская культура и фольклор Северного Кавказа), Московского народного хора, этногруппы из Уфы «Курайсы» и легендарных белорусских «Сябров».

22 августа гости фестиваля смогут насладиться творчеством белгородской группы «ФедораФолк», казанского тюрко-татарского коллектива «Риваять», ансамбля адыгских музыкальных инструментов «Удж», московских команд «Партизан ФМ», «Сказки» и «После 11».

23-го числа запланированы выступления групп «Странники» и «Хвоя» (Пенза), «Торама» (Саранск), «Видеоигры» (Москва). Свой проект «Этносфера» представит Сергей Старостин (Москва).

В финале фестиваля на сцену в 21:00 выйдет заслуженная артистка России Пелагея. Ее выступление оценено в 4 925 500 рублей: 3 920 000 - гонорар, 1 005 500 - обеспечение райдера.

В течение каждого из 3 дней будут работать ярмарка народных промыслов и мастер-классы по традиционным ремеслам. Желающих угостят блюдами кухонь народов России и мира и духовно обогатят на лекциях об истории, культуре и языках региона, говорится на сайте фестиваля.

Вход свободный.