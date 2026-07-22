Фестиваль воздухоплавания в Сердобском районе отменили

Первый в стране международный фестиваль воздухоплавания, который должен был состояться с 24 по 26 июля на базе исторической усадьбы Куракиных «Надеждино» в Сердобском районе, отменен.

Такое решение приняли организаторы, сообщили в туристско-информационном центре Пензы, добавив, что, возможно, мероприятие состоится в 2027 году.

Предполагалось, что на фестиваль приедут ведущие представители отрасли, научного сообщества и промышленности.

Было запланировано объединение зрелищной, образовательной и технической направленности. Гостям хотели показать привязные, свободные (неуправляемые) аэростаты и управляемые (дирижабли) и дать возможность подняться в небо на аэролифте, чтобы насладиться видами.

Разработчики современных дирижаблей успели осмотреть площадку для проведения фестиваля с главой Сердобского района Александром Бедикиным и высоко оценить выбранное место.