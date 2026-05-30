Подпорную стенку у «Грота» скрыли от пензенцев интересным способом

В Пензе разрушающуюся подпорную стенку террасы с фасадом на пересечении улиц Карла Маркса и Московской скрыли от глаз прохожих, использовав полотно с фото камней.

Его закрепили на деревянном заборе, который огораживает проблемный участок террасы. Прохожие с зорким глазом сразу замечают перемены: цвет камней на «фотообоях» не соответствует оттенку настоящей террасы.

Подпорная стенка - часть памятника градостроительства и архитектуры. О том, что она разрушилась, стало известно в октябре прошлого года.

В областном министерстве по охране памятников истории и культуры сообщили, что в ноябре собственнику объекта выдали предостережение и указали на необходимость сделать ремонт.

Работы предполагается выполнить в этом году.

Особенности памятника, которые составляют предмет охраны: местоположение, терраса в форме усеченной пирамиды с подпорной стенкой из бутового камня, исторические (конца ХIХ века) габариты и расположение дверных и оконного проемов, карниз полуциркульной формы, парапетные тумбы по углам террасы и по длине подпорной стенки, чугунное ограждение по периметру с крестообразным узором сверху и снизу, ограждение подпорной стенки с узором в виде рыбной чешуи и др.