Начали отливать фигуры «пензяков-добряков»

В Пензе приступили к реализации проекта по установке скульптур «Пензяки-добряки». Сейчас миниатюрные фигуры проходят этап художественного литья, сообщили в мэрии.

10 бронзовых скульптур должны будут визуально связать исторические локации областного центра в единый пешеходный маршрут.

Когда фигуры высотой от 35 до 40 сантиметров отольют, они пройдут финальную обработку, а затем будут установлены на запланированные места. Каждую скульптуру снабдят уникальным атрибутом - привязкой к контексту.

Фигуру «Пензяк-писатель», олицетворяющую творческую энергию земли Лермонтова и Радищева, разместят у Литературного музея на улице Кирова.

У драматического театра появится «Пензяк-артист» как символ связи первых крепостных актеров с современными мастерами сцены.

На площади Ленина установят «Пензяка-рыболова». Это будет историческая реконструкция, напоминающая о некогда протекавшей в центре города реке Шелаховке.

На Московской, рядом с памятником Денису Давыдову, поставят «Пензенскую прелестницу», воплощающую образ дворянки XIX века.

«Пензяк-художник» на месте стихийных вернисажей на улице Московской покажет вклад Пензы в искусство.

«Пензяк-пекарь» в том же квартале будет символизировать гастрономическое гостеприимство региона.

«Пензяк-защитник» на Оборонительном валу явит собой связь времен.

«Пензяк-историк» у здания краеведческого музея напомнит о труде краеведов.

«Пензяк-астроном» подчеркнет эксклюзивность единственного в России деревянного планетария, сообщили в мэрии.

Фигура девочки «Пенза - город счастливых детей» в парке Белинского представит доброжелательность горожан.

Финансирование проекта осуществляется за счет туристического налога. Цена договора, заключенного 25 июня между исполнителем и заказчиком, которым выступает парк Белинского, составляет 2 100 000 рублей.

В будущем запланировано создание новых экскурсионных маршрутов формата «Найди всех добряков».