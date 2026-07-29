В сентябре на Юбилейной площади для пензенцев выступит «Любэ»

12 сентября на Юбилейной площади в Пензе для горожан выступит легендарная группа «Любэ», бессменным лидером которой является народный артист РФ Николай Расторгуев.

Информация о концерте 29 июля появилась на портале госзакупок. За работу коллективу заплатят 8 925 000 рублей.

Предполагается, что «Любэ» исполнит 27 песен:

- «А, заря»;

- «Ребята с нашего двора»;

- «Поет гитара»;

- «Батька Махно»;

- «Старые друзья»;

- «За тебя, Родина-мать»;

- «Трамвай «пятерочка»;

- «Главное - что есть ты у меня…»;

- «Якоря»;

- «Скворцы»;

- «Позови меня тихо по имени»;

- «От Волги до Енисея»;

- «Дорога»;

- «Гололед»;

- «Комбат»;

- «Солдат»;

- «Ясный сокол»;

- «А река течет»;

- «Самоволочка»;

- «Конь»;

- «Давай за…»

- «Там за туманами»;

- «Не валяй дурака, Америка»;

- «Ты неси меня река («Краса»)»;

- «Атас»;

- «Дуся-агрегат»;

- «Если…».

Группа выступала на Юбилейной площади 10 июня 2023 года - в честь 360-летия Пензы и в преддверии Дня России. Тогда концерт собрал около 25 000 зрителей. Выступление обошлось в 7 000 000 рублей.