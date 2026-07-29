В сентябре на Юбилейной площади для пензенцев выступит «Любэ»

12 сентября на Юбилейной площади в Пензе для горожан выступит легендарная группа «Любэ», бессменным лидером которой является народный артист РФ Николай Расторгуев.
Информация о концерте 29 июля появилась на портале госзакупок. За работу коллективу заплатят 8 925 000 рублей.
Предполагается, что «Любэ» исполнит 27 песен:
- «А, заря»;
- «Ребята с нашего двора»;
- «Поет гитара»;
- «Батька Махно»;
- «Старые друзья»;
- «За тебя, Родина-мать»;
- «Трамвай «пятерочка»;
- «Главное - что есть ты у меня…»;
- «Якоря»;
- «Скворцы»;
- «Позови меня тихо по имени»;
- «От Волги до Енисея»;
- «Дорога»;
- «Гололед»;
- «Комбат»;
- «Солдат»;
- «Ясный сокол»;
- «А река течет»;
- «Самоволочка»;
- «Конь»;
- «Давай за…»
- «Там за туманами»;
- «Не валяй дурака, Америка»;
- «Ты неси меня река («Краса»)»;
- «Атас»;
- «Дуся-агрегат»;
- «Если…».
Группа выступала на Юбилейной площади 10 июня 2023 года - в честь 360-летия Пензы и в преддверии Дня России. Тогда концерт собрал около 25 000 зрителей. Выступление обошлось в 7 000 000 рублей.