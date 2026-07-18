Пензенские учреждения культуры оснастили новым оборудованием

Культура

Пензенские учреждения культуры оснастили новым оборудованием
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Пензенский музыкальный колледж имени А. А. Архангельского, художественное училище имени К. А. Савицкого и детские школы искусств региона оснащают новой техникой и учебной литературой.

Так, в большом зале колледжа появилось новое световое, звуковое и мультимедийное оборудование. Для аудиторий закупили ноутбуки, интерактивные доски, телевизоры, пюпитры, виолончель и пособия.

Для художественного училища приобрели новые компьютеры, планшеты, принтеры. В актовом зале здесь установили проектор и новые кресла, в кабинетах - парты и стулья.

Кроме того, музыкальные инструменты, литература и оборудование поступили в детские школы искусств в Земетчинском, Городищенском, Каменском, Наровчатском, Сосновоборском районах и в Пензе (ДХШ № 3 и ДМШ имени В. П. Чеха).

«Учреждения получили рояли, пианино, гитары, саксофоны, мультимедийные комплекты, мольберты, хоровые станки, интерактивные доски, ноутбуки, пюпитры, учебные материалы и натюрмортный фонд», - перечислили в региональном минкульте.

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