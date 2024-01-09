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Культура

Террасу на Московской внесли в реестр объектов культурного наследия

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В Пензе включили в единый реестр объектов культурного наследия возвышенную террасу на пересечении улиц Карла Маркса и Московской. На первой располагается ее подпорная стенка, на вторую смотрит фасад.

Террасу соорудили в 1892 году. Планы на объект менялись несколько раз: первоначально (в 1881-м) ремесленное общество предлагало создать там часовню памяти царя-освободителя Александра II, потом (в 1892-м) была идея построить террасу с подпорной стенкой при благоустройстве Соборной площади. В 1899-м думали о часовне в нижнем помещении и памятнике - бюсте Александра II наверху.

«Сооружение террасы - промежуточный вариант, итог определенного компромисса, достигнутого городским сообществом», - сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В ведомстве перечислили особенности памятника, составившие предмет охраны: местоположение, террасу в форме усеченной пирамиды с подпорной стенкой из бутового камня, исторические (конца ХIХ века) габариты и расположение дверных и оконного проемов, карниз полуциркульной формы, парапетные тумбы по углам террасы и длине подпорной стенки, чугунное ограждение по периметру с крестообразным узором сверху и снизу, ограждение подпорной стенки с узором в виде рыбной чешуи и др.

«Объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия приказом министерства на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы», - добавили в министерстве.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
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