В Пензенской области хотят издать 15-томник по военной истории края

В Пензенской области намерены издать серию книг по военной истории края. Об этом сообщили в региональном отделении РВИО.

В цикл из 15 томов войдут сведения об участии жителей в войнах - от Золотаревского сражения до специальной военной операцией, то есть материал за 800 лет, начиная с XIII века.

Новая серия дополнит ранее вышедшие 3-томную «Историю Пензенского края» и «Историю Пензы» в 2 частях.

К работе над книгами привлечены 19 известных в регионе историков и краеведов.

Издать 15-томник планируют в 2027-2029 годах.