Согласован проект реставрации здания медучилища в Кузнецке

Культура

Согласован проект реставрации здания медучилища в Кузнецке
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Согласована научно-проектная документация на реставрацию бывшей женской гимназии в Кузнецке (Ленина, 236, ныне медицинское училище). Она признана объектом культурного наследия регионального значения.

Согласован проект реставрации здания медучилища в Кузнецке

Экспертиза прошла в июне. Состояние здания оценено как ограниченно-работоспособное, за исключением некоторых конструкций, признанных аварийными.

Проект предполагает восстановление фундамента, фасадов, кровли, оконных и дверных проемов, подвальных помещений.

Согласован проект реставрации здания медучилища в Кузнецке

«В частности, предусматривается очистка от старых слоев краски, обеспыливание поверхностей фасадов здания, замена оконных и дверных блоков, восстановление крылец и входов в здание и другие виды работ», - перечислили в в региональном министерстве охраны памятников истории и культуры.

Согласован проект реставрации здания медучилища в Кузнецке

Подрядчик сможет приступить к работам после выдачи официального разрешения.

Дом, построенный в конце 1880-х годов, изначально принадлежал жене купца II гильдии П. Ф. Бобровой. С 1903 года здесь размещалась женская гимназия, в 1936-м помещения передали медицинскому училищу.

Ранее в министерстве согласовали документацию на восстановление усадебного дома в имении Надежды Рихтер в Старой Потловке (Колышлейский район). После сильного пожара в 2015 году от некоторых построек осталось пепелище, у центрального дома сохранился лишь фундамент.

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