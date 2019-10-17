17.10.2019 | 16:44

Единственный серьезный оплот культуры в Терновке будут реконструировать. О планах заняться ремонтом центра художественного творчества Пензенского района в социальных сетях написал Иван Белозерцев.

Вместе с ним на объекте побывала делегация чиновников.

«Итогом визита губернатора в бывший Дом культуры «Терновский» стало решение принять учреждение в собственность Пензенской области, выкупить его», - сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Терновский Дом культуры построен в начале 70-х годов прошлого века, расположен в Пензе, но находился в ведении Пензенского района.

В 2006 году здание оказалось в залоге у банка. Его едва не продали. В последующие годы шли суды, но безрезультатно.

По некоторой информации, сейчас строение оценено в сумму около 35 миллионов, что в разы меньше первоначальной цены. В Доме культуры не скрывают, насколько рады известию о грядущей реконструкции, и надеются, что после нее площади станут больше.

«1 сентября я всегда боюсь, потому что в кружки к нашим педагогам идет очень много детей. А размещать их негде, мало помещений осталось», - рассказала директор центра народного художественного творчества Пензенского района Светлана Ярославцева.

Здание давно находится в плачевном состоянии. Проблемы везде: главный зал, отопление, канализация вообще отсутствует. В последние годы не используются площади второго этажа, где когда-то гремели легендарные дискотеки.

«Утерян зал из-за состояния крыши - она течет. Зимой холодно, летом жарко - мы не можем здесь проводить мероприятия, в такие условия ни один нормальный человек не пойдет», - пояснила Светлана Ярославцева.

Несмотря на состояние здания, сейчас здесь занимаются около 700 детей.