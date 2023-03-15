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Общество

Пензячку заверили, что кружки в терновском ДК продолжат работу

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Жительница Пензы Валерия обеспокоена тем, что Дом культуры на улице Терновского выкупило частное лицо.

Об этом она написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Что будет с коллективами, сотрудниками здания и помещением в целом? Слышала, что некоторые организации уже получили новые договоры аренды. Получается, кружки и работники окажутся на улице?» - спросила горожанка.

Женщине ответил представитель администрации Пензенского района. По его словам, сейчас решается вопрос о заключении договора аренды между МБУ «Районный центр народного художественного творчества» и собственником помещения.

«Все кружки и любительские объединения в 2023 году будут работать по расписанию», - добавили в администрации.

В ответ Валерия поинтересовалась: какие дальнейшие планы на здание у нового собственника, после 2023 года.

«В 2024 году будет заключен договор аренды между собственником здания и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района». Все кружки и любительские объединения в 2024 и в последующие годы будут работать без изменений, в штатном режиме», - заверили женщину.

Дом культуры в Терновке нуждается в капитальном ремонте, пока же в здании делают лишь косметический. Так, подобные работы проводились в 2021 и 2022 годах. В этом запланировали отремонтировать входную группу, фасад и отмостку.

Известно, что здание находится в залоге у банка с 2006 года. В октябре 2019-го заговорили о выкупе его в собственность области. После этого ДК намеревались капитально отремонтировать.

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