На пензенской сцене выступил «Хор Турецкого»

01.04.2022 | 19:48

От сопрано до глубокого баса - солисты «Хора Турецкого» владеют всей палитрой существующих голосов. Уникальное звучание является визитной карточкой коллектива, который с одинаковым успехом выступает на ведущих мировых и отечественных сценах. Они пели даже для Папы Римского Франциска.

Но родная публика им все же милее. В Пензе Михаил Турецкий со своей арт-группой не впервые. Артисты - желанные гости, да они и сами не скрывают своих искренних чувств к пензенцам.

«Мы очень полюбили ваш город, он очень стремительно развивался и вдруг превратился в модный и классный. Мы стали сюда ездить последние лет 12-15, мы видим преобразования. Поэтому, когда я услышал в повестке Пензу, очень обрадовался. Давно не были - пару лет, наверное, не меньше. Есть у нас духоподъемная программа, мы чувствуем, что очень нужны своей аудитории», - рассказал народный артист РФ Михаил Турецкий.

В репертуаре «Хора Турецкого» - различные оперные арии, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры. В свои выступления артисты также включают джазовые, поп-, рок-, этнокомпозиции.

На этот концерт «Хора Турецкого» организаторами было выделено 100 бесплатных билетов для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся в Пензенской области.