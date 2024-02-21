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Культура

Гостей села Радищево на Масленицу ждут хороводы, скоморохи и блины

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16 марта в селе Радищево Кузнецкого района отметят широкую Масленицу. О том, как пройдет праздник, сообщает портал «Туризм и отдых в Пензенской области».

В усадьбе Радищевых (ул. Центральная, 64) гостей ждет насыщенная фольклорная программа, скоморохи, хороводы и зимние забавы. В торговых рядах народные умельцы представят свои изделия.

Гости смогут согреться ароматным чаем и полакомиться блинами с икрой, медом, вареньем, творогом, мясом.

Кроме того, им предложат отведать местные оригинальные блюда, в частности уху «по-аблязовски» и блины на ореховой муке, изготовленные по старинному рецепту семьи Радищевых.

Добраться до места можно личным автотранспортом, рейсовыми автобусами Пенза - Кузнецк (каждый час), Кузнецк - Нижнее Аблязово и Кузнецк - с. Верхозим, а также экскурсионными автобусами.

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