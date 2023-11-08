В Пензенской области боевая техника превратится в памятники

08.11.2023 | 11:12

В 2024 году в трех населенных пунктах Пензенской области установят военную технику в качестве монументов.

В Кузнецк планируется направить боевую машину пехоты (БМП), в Неверкинский район - бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ). В Бековском районе на постамент водрузят танк Т-64.

Как пояснили в региональном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, образцы военной техники будут переданы Минобороны России в связи с истечением срока службы.

Прежде чем боевые машины станут памятниками, им предстоит пройти процедуру демилитаризации.

В Пензе танк Т-34 установлен возле старого здания краеведческого музея. В 2019 году его решили отремонтировать, сняли с постамента и увезли на ремонт.

Легендарную боевую машину разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Планировалось, что машина примет участие в параде Победы. Однако из-за коронавируса мероприятие отменили и танк оставили на заводе. В 2021 году Т-34 вновь занял свое место на постаменте.

Также большой популярностью у жителей и гостей Пензы пользуется музей боевой техники под открытым небом. Он расположен у здания администрации города со стороны улицы Максима Горького.