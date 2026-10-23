В Пензе работает бесплатная фотовыставка, посвященная храмам

В Пензе открылась фотовыставка в рамках проекта «Духовное наследие: храмы и их судьбы» (0+).

На ней представлены изображения различных храмов Пензенской епархии - как действующих, так и разрушающихся.

«Данный исследовательско-просветительский проект, реализуемый АНО «Артефакт», направлен на повышение уровня знаний молодежи об историко-духовном наследии Пензенской области, нравственно-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти», - сообщили в епархии.

Выставка организована в духовно-просветительском центре при Спасском кафедральном соборе, она будет работать еще несколько дней. Ее автор - руководитель АНО «Артефакт» Максим Костюшин.

Вход свободный.