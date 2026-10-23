В Пензе работает бесплатная фотовыставка, посвященная храмам

Культура

В Пензе работает бесплатная фотовыставка, посвященная храмам
Печать
Max

В Пензе открылась фотовыставка в рамках проекта «Духовное наследие: храмы и их судьбы» (0+).

В Пензе работает бесплатная фотовыставка, посвященная храмам

На ней представлены изображения различных храмов Пензенской епархии - как действующих, так и разрушающихся.

В Пензе работает бесплатная фотовыставка, посвященная храмам

«Данный исследовательско-просветительский проект, реализуемый АНО «Артефакт», направлен на повышение уровня знаний молодежи об историко-духовном наследии Пензенской области, нравственно-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти», - сообщили в епархии.

В Пензе работает бесплатная фотовыставка, посвященная храмам

Выставка организована в духовно-просветительском центре при Спасском кафедральном соборе, она будет работать еще несколько дней. Ее автор - руководитель АНО «Артефакт» Максим Костюшин.

Вход свободный.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
выставка церковь епархия
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!