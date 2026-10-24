Губернатор: Регион наградили за развитие проекта «Пушкинская карта»

Пензенская область оказалась в десятке регионов РФ, удостоенных наград Минкульта за вклад в развитие проекта «Пушкинская карта», рассказал губернатор Олег Мельниченко в соцсетях в субботу, 24 октября.

Награды вручила глава Минкульта РФ Ольга Любимова на сцене Российского академического молодежного театра в Москве.

Олег Мельниченко отметил, что с января по сентябрь 2026 года в Пензенской области организовали более 8 000 мероприятий. В регионе развивают инфраструктуру культуры, оснащают театры и музеи новым оборудованием, приводят в порядок здания и создают современные кинозалы.

Доля участия муниципальных образований в проекте «Пушкинская карта» достигла 50% от общего объема приобретенных билетов по региону.

«Уникальность проекта, благодаря которому молодежь открывает для себя культуру, отметил в своем видеообращении председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. А его заместитель Татьяна Алексеевна Голикова подчеркнула, что «Пушкинская карта» ориентирует наши учреждения культуры на то, чтобы создавать содержательные произведения на сцене и в кино», - написал Мельниченко.