Общество

В Пензе завели двигатель танка Т-34, стоявшего на ул. Карла Маркса

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В Пензенской области удалось завести танк Т-34, который ранее стоял на постаменте у краеведческого музея. Дизельный двигатель «В-2» запустили впервые за почти 40 лет.

В пресс-службе регионального министерства промышленности напомнили, что восстановление боевой машины велось с лета 2019 года. Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново.

Многие детали не подлежали восстановлению, и реконструкторам пришлось решать эту проблему.

«Ряд комплектующих изготовлен самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации», - добавили в минпроме со ссылкой на специалистов завода «МашСталь».

Танк Т-34, которые впоследствии стал монументом, был выпущен в 1946 году. С 1981-го он стоял на пьедестале на улице Карла Маркса.

Монумент служит напоминанием, что в годы Великой Отечественной войны жители Сурского края внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Идея восстановить образец военной техники возникла в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о диагностике и дефектовке узлов и агрегатов тяжелой боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эти работы. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли.

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Источник — фото № 2 prom.pnzreg.ru
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Гость||

жалко что этот танк не участвовал в вов даже не был выпущен в годы вов.

Гость||

Вопрос в другом: Танк возвернут на пьедестал у Краеведческого музея или здание музея уже решили "передать" попам. Там ведь ранее то ли притон,то ли общага поповская бабская была?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.04.2020 09:59|

Люди мрут

люди каждый день мрут и мерли и будут умирать

Гость||

Молодцы ребята. Хоть какая-то позитивная новость в наше непозитивное время

Гость||

Где видео с работающим двигателем?

Гость||

Гость писал(a):

Ты домашку по русскому сделал, шкет?
о училка нарисовалась

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы ребята. Хоть какая-то позитивная новость в наше непозитивное время
Очень хорошая новость. Жаль, нахваливают себя любимых. Рукастому мужику на месяц работы. Даже с неимением запчастей. А тут полгода минимум. Послушайте Растягаева " Георгиевская лента", там хорошо о примазавшихся.

Гость||

Ну хорошо что так ,а не как с Су-100 ,которая стоит у администрации,на Машстали её изувечили.

Имя: Гость
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