В Пензе завели двигатель танка Т-34, стоявшего на ул. Карла Маркса

23.04.2020 | 09:39

В Пензенской области удалось завести танк Т-34, который ранее стоял на постаменте у краеведческого музея. Дизельный двигатель «В-2» запустили впервые за почти 40 лет.

В пресс-службе регионального министерства промышленности напомнили, что восстановление боевой машины велось с лета 2019 года. Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново.

Многие детали не подлежали восстановлению, и реконструкторам пришлось решать эту проблему.

«Ряд комплектующих изготовлен самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации», - добавили в минпроме со ссылкой на специалистов завода «МашСталь».

Танк Т-34, которые впоследствии стал монументом, был выпущен в 1946 году. С 1981-го он стоял на пьедестале на улице Карла Маркса.

Монумент служит напоминанием, что в годы Великой Отечественной войны жители Сурского края внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Идея восстановить образец военной техники возникла в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о диагностике и дефектовке узлов и агрегатов тяжелой боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эти работы. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли.