В Пензе утвердили предмет охраны больницы КИМ

Региональное министерство по охране памятников утвердило предмет охраны больницы КИМ в Пензе (Красная, 23). Приказ размещен на официальном сайте ведомства.

В перечень вошли исторические габариты здания и строительный материал, вальмовая кровля с декоративной решеткой, внутренний декор (лепной фриз потолка с фигурными панелями, лепные плафоны, тянутые карнизы).

В архитектурном облике под охрану поставлены аттики с разорванными фронтонами и сложными лепными украшениями, верхняя часть с овальными окнами второго света, гирляндами и крылатыми геральдическими львами, карниз, оконные и дверные проемы с полуциркульным завершением, отделка фасада (рустовка) и цветовое решение.

При наличии предмета охраны любые изменения допускаются только при достаточном обосновании их необходимости. Произвольная реконструкция запрещена.

На Красной, 23, сейчас размещается клинический центр спецвидов медпомощи, также известный как больница КИМ. Здание возведено в 1879 году на средства дворянки-благотворительницы Марии Киселевой как 2-й корпус богадельни. 1-е строение (Куйбышева, 33/33а) занимают поликлиника и дневной стационар центра СВМП.

С приходом советской власти корпус переоборудовали в инфекционную больницу. В 1986-м ей присвоили статус памятника архитектуры и объекта культурного наследия регионального значения.