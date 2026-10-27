В 4 районах области проведут археологические раскопки

Культура

В 4 районах области проведут археологические раскопки
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На территории Лопатинского, Городищенского, Мокшанского, Каменского районов пройдут археологические полевые работы.

Соответствующий открытый лист (разрешение) поступил в региональное министерство по охране памятников истории во вторник, 27 октября.

«Археологические разведки проводятся в целях выявления объектов археологического наследия и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности и являются обязательными перед проведением земляных или строительных работ», - сообщили в ведомстве.

В сентябре региональное министерство выдало разрешение на раскопки на Наровчатском городище. Оно состоит под охраной государства с 1974 года, в 2025-м были утверждены границы.

Чуть раньше археологи получили право на работы в Кузнецке. Их будут проводить до 18 июля 2027 года.

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