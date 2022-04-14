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Общество

В Пензе обсудили участие танка Т-34 в параде 9 Мая

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В День Победы танк Т-34, экспонат краеведческого музея, будет стоять на своем месте. В четверг, 14 апреля, возможность запуска машины обсудили в комментариях под постом губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» о программе празднования 9 Мая.

«Лазерное шоу - это хорошо. Только не увидят пензенцы легенду Великой Отечественной войны на улицах Пензы - прославленный танк Т-34 и его яростный рев мотора. Стоит он скромно на задворках краеведческого музея. И вместо лазерного шоу, как водилось в послевоенные годы, на площадях показывали фильм о войне, а у Пензы он есть - «Экипаж машины боевой». И народу это близко, и сердечно, понятно, но, видно, непонятно министерству культуры, оно не знает, чем живет простой народ», - написал пользователь Валерий Г.

Мужчине ответил представитель регионального правительства. Он напомнил, что танк стоит на специально изготовленном постаменте на улице Карла Маркса.

«По этой улице проходит ряд экскурсионных маршрутов, посвященных Великой Отечественной войне. На экскурсиях школьные и взрослые группы туристов и жителей Пензенской области знакомятся со славной историей и вкладом пензенцев в нашу Победу. Валерий, Ваше пожелание о кинопоказе фильма «Экипаж машины боевой» передано организаторам мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы в г. Пензе», - говорится в сообщении.

Легендарную боевую машину отремонтировали по инициативе экс-губернатора Ивана Белозерцева. Идею восстановить Т-34 он выдвинул в мае 2019 года. В начале июля танк сняли с постамента и увезли на ремонт.

Его разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Планировалось, что машина примет участие в параде Победы. Однако из-за коронавируса мероприятие отменили и танк оставили на заводе.

В 2021 году Олег Мельниченко принял решение вернуть танк на постамент, что и было сделано вскоре.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

чет мне кажется, что спросил он не то что минкульт ответил... Он спросил - увидим ли мы танк? Или это я не поняла...

Гость||

Иван танк жив!Слава танкистам!Уря товарищи!

Гость||

А за чем его ремонтировали и то знает?

Гость||

Шо,опять? И энтот танкист?

Гость||

Гость писал(a):

А за чем его ремонтировали и то знает?
Ивану Бордюровичу он просто приглянулся. Прихватизировать хотел, но не успел, посадили его.

Гость||

Иван вернись,мы всё простим.

Гость||

Говорят там Иван свои мульйоны внутри спрятал

Гость||

Ванюшка отбиваться на нем хотел

Гость||

Гость писал(a):

Иван танк жив!Слава танкистам!Уря товарищи!
Дырявый Соросовский Иван-конь на фонтане живее всех живых...

Гость||

Всрался кому этот танк.

Гость||

Зачем тогда тратились на ремонт, если его не собираются использовать на параде? Стоял он и стоял, никого не трогал...

Гость||

Короче, деньги, выделеные на танк, сперли, да и все, лгуны!

Гость||

17:51

Згинь засранец.

Гость||

Вот скоро вернётся хозяин и танк поедет!!!

Гость||

Отремонтировали чтобы поставить на место и он гнил дальше! Что же это за вредительство? Хоть раз-то пусть проедет!

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Имя: Гость
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