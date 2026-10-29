Пензенская область присоединится к «Ночи искусств»

Во вторник, 3 ноября, Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В учреждениях культуры пройдет множество мероприятий, которые можно посетить бесплатно.

В Пензе будут действовать несколько площадок, афиши размещены на сайтах.

В ККЗ (ул. Бакунина, 147):

- 17:00 - интерактивная программа «Россия - это мы» от студентов Пензенского колледжа искусств (6+);

- 18:00 - песенно-танцевальный марафон «Время быть вместе» с участием детских коллективов Пензы (6+).

Вход свободный.

В «Доме Мейерхольда» (ул. Володарского, 59):

- 15:30 - литературно-игровая программа для детей «Самозвери: ожившие стихи» по произведению Сергея Третьякова (6+);

- 18:30-19:30 - экскурсия «Реклам-конструктор: Маяковский-Родченко» (история отечественной рекламы начала 1920-х, 16+).

Вход по онлайн-регистрации, ссылка размещена на сайте музея.

В библиотеке для детей и юношества (ул. Толстого, 8а):

- 16:00-18:00 - фольклорный квест «Наследие, которое живет» (6+);

- 16:00-19:00 - иммерсивная музыкальная гостиная «От Москвы до самых до окраин…» (12+);

- 18:00-19:00 - спектакль «Нос» по одноименной повести Н. В. Гоголя (12+).

Вход свободный, но необходима предварительная запись (тел. 94-58-17).

В краеведческом музее (ул. Красная, 73):

- 18:00-19:00 - экскурсия «Это все мое родное!» (6+);

- 18:30-19:00 - презентация выставки «Дар времени. Новые экспонаты музея» (6+);

- 19:30-20:30 - мастер-класс «Модный след предков» (6+);

- 19:30-20:00 - открытие выставки «Лошадь - друг человека» (6+);

- 20:00-22:00 - интерактивная площадка «Верхом сквозь века» (6+);

- 20:30-22:00 - квест «По следам сказаний и легенд народов России» (6+).

Вход свободный, справки по тел. 56-55-20.

В новом корпусе музея (ул. Белинского, 8):

- 18:00-18:20 - открытие акции (6+);

- 18:30-19:00 - открытие выставки «Пенза на перекрестке эпох: от мордовских земель до рубежа государства» (6+);

- 19:00-19:45 - детское фольклорное занятие «Кошка и Матрешка пекут пирог» (6+);

- 19:00, 21:00 - интерактивная экскурсия в ДМЦ «Юный археолог» (12+);

- 20:00-20:45 - интерактивная лекция «Офицерские забавы» (6+)

- 20:00-21:00 - театрализованная экскурсия «ЗамуРРРчательные истории с Кошкой Софьей» (6+);

- 20:30-21:00 - мастер-класс «Город мастеров» (6+);

- 21:00-21:30 - игра «Стратегия и слава: битва умов» (12+).

Предварительная запись открыта в комментариях к посту в группе нового корпуса музея во «ВКонтакте».

В Доме народного творчества (ул. Дружбы, 23):

- 18:00-18:30 - открытие акции (6+);

- 18:30-19:00 - дегустация «Вкус предков: Дар земли» (6+);

- 18:30, 19:00 - кукольный спектакль «Два мороза» (6+);

- 18:30-21:00 - фотозона «Магия пера и чернил» (6+);

- 19:00-20:00 - открытие выставки «Орнамент как культурный код родного края» (6+);

- 20:00-21:00 - лекторий «Хороводы золотой соломы» (6+);

- 21:00-22:00 - экскурсия «История пензенских промыслов» (6+).

В картинной галерее им. К. А. Савицкого (ул. Советская, 3):

- 18:30 - обзорная экскурсия по основной экспозиции картинной галереи (0+) и встреча с автором выставки «Манящие горизонты» Алексеем Каменевым (6+);

- 19:30 - поэтический вечер с Юлией Стешкиной (6+).

Вход свободный.

В Губернаторском доме (ул. Советская, 5):

- 18:00 - открытие выставки костюмов народов Пензенской области из коллекции Дмитрия Баранова (0+);

- 19:00 - викторина по народному костюму «Дивная сряда» (16+);

- 19:00 - открытие выставки Елены Гуреевой (6+);

- 21:00 - музыкальный вечер «Саксофон в ночи, звучи, звучи» (6+).

Вход свободный, запись на вечер саксофонной музыки по тел. 68-89-04.

В музее В. О. Ключевского (ул. Ключевского, 66-68):

- 18:00-18:30 - открытие выставки «Картинки губернского города» (6+);

- 18:00-22:30 - фотозона «Ключевский - наш современник» (6+);

- 18:30-19:30 - экскурсия по экспозиции «В. О. Ключевский. Страницы жизни» (6+);

- 18:40-19:30 - творческая встреча клуба «Академия успеха» (6+);

- 19:15-20:30 - квест «Дом, в котором живет история» (6+);

- 20:40-22:00 - тематическая экскурсия «Сквозь призму времен» (12+).

Вход свободный.

В Лермонтовской библиотеке (пр. Строителей, 168а):

- 17:00-17:20 - открытие акции (6+);

- 17:20-18:20 и 20:00-21:00 - экскурсия с фонариками «Тайны старинных книг» (12+);

- 17:30-19:00 - концерт детской музыкальной школы им. В. П. Чеха (6+);

- 18:00-20:00 - «Музей в чемодане»: как жили наши предки» (12+) и экскурсии по выставке картин Валентина Обуховского «Сезоны живописи» (12+);

- 18:30-19:30 - моноспектакль Павла Тачкова «Люблю» по стихам поэтов Серебряного века (12+);

- 19:30-20:30 - фольклорные вечерки «Забавы старины глубокой» (12+).

Вход свободный, но на некоторые мероприятия требуется регистрация, ссылка размещена на сайте библиотеки.

В Заречном «Ночь искусств пройдет в музейно-выставочном центре (ул. Спортивная, 4):

- 18:00-19:00 - музейная гостиная «Живая нить Пензенского края» (0+);

- 19:00-21:00 - иммерсивный лекторий «Грани вдохновения» (0+);

- 19:00-21:30 - детская игровая зона «Русская изба» (0+);

- 19:00-22:00 - выставки и экскурсии под общим названием «Здесь живет душа» (0+);

- 19:00-22:00 - «Чайные маршруты» в музейном кафе (0+):

- 22:00-23:00 - финал вечера в караоке-гостиной (0+).

Вход свободный.