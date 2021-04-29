Культура

В Пензе танк Т-34 возвращают на постамент на ул. Карла Маркса

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Утром в четверг, 29 апреля, в Пензе начались работы по возвращению танка Т-34 на постамент рядом с краеведческим музеем.

Видео, снятое на улице Карла Маркса, опубликовали в группе «Пенза». На кадрах - два грузовика, на полуприцепе последнего стоит танк.

Легендарную боевую машину отремонтировали по инициативе экс-губернатора Ивана Белозерцева. Идею восстановить Т-34, находившийся у краеведческого музея, он выдвинул в мае 2019 года. В начале июля танк сняли с постамента и увезли на ремонт.

Его разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Планировалось, что машина примет участие в параде Победы. Однако из-за коронавируса мероприятие отменили и танк оставили на заводе.

В 2021 году было принято решение вернуть танк на постамент. В перспективе коллекцию краеведческого музея планируют перенести на улицу Белинского, 8, а прежнее здание отремонтировать и разместить в нем раздел, связанный с Великой Отечественной войной.

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Гость||

Ну и хорошо,значит здание музея не передадут торгашам!!!

Гость||

За Ивана!

Гость||

Бабло на реконструкции намыли и на место.

Гость||

Можно его в золотой цвет покрасить!

Гость||

Как в "Мурзилке" короче, найдите десять отличий (от старого).

Гость||

Иван мстит

Гость||

Иван на танке за чудо-юдом ходил, танк пришел Ванек остался.

Гость||

А дуримар на него деньги потратил немалые,ничего страшного Ваня гудбай лет на 26

Гость||

Гость писал(a):

надо его ежегодно на 9 мая чтобы он проехал, символ всеже победы
Каждый год асфальт ремонтировать? А символ победы жителей Пензы над фашизмом - Стела героям ВОВ и Труда на Советской площади!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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