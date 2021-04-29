В Пензе танк Т-34 возвращают на постамент на ул. Карла Маркса

29.04.2021 | 08:30

Утром в четверг, 29 апреля, в Пензе начались работы по возвращению танка Т-34 на постамент рядом с краеведческим музеем.

Видео, снятое на улице Карла Маркса, опубликовали в группе «Пенза». На кадрах - два грузовика, на полуприцепе последнего стоит танк.

Легендарную боевую машину отремонтировали по инициативе экс-губернатора Ивана Белозерцева. Идею восстановить Т-34, находившийся у краеведческого музея, он выдвинул в мае 2019 года. В начале июля танк сняли с постамента и увезли на ремонт.

Его разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Планировалось, что машина примет участие в параде Победы. Однако из-за коронавируса мероприятие отменили и танк оставили на заводе.

В 2021 году было принято решение вернуть танк на постамент. В перспективе коллекцию краеведческого музея планируют перенести на улицу Белинского, 8, а прежнее здание отремонтировать и разместить в нем раздел, связанный с Великой Отечественной войной.