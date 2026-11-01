В Пензе выставят на торги 3 объекта культурного наследия

В Пензе готовят выставить на торги 3 объекта культурного наследия. Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников.

Первый - бывший доходный дом на Суворова, 60. С 17 августа он находится в ведении ПАО «ДОМ.РФ». После проведения оценки состояние здания признано неудовлетворительным.

Второй объект - памятник архитектуры на Володарского, 6. 4-этажное кирпичное строение с подвальным этажом состоит в федеральной собственности. Провести аукцион планировали в сентябре. Согласно акту экспертизы, состоявшейся в октябре, здание также пребывает в неудовлетворительном состоянии.

Третий - дом на Красной, 75в. В последний раз его состояние оценивали в июне этого года. Заброшенная постройка разрушается, на территории скапливается мусор.

«Главная задача торгов - привлечь потенциальных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по восстановлению исторических зданий», - пояснили в министерстве по охране памятников.

Потенциальным покупателям готовы предоставить максимально выгодные условия.