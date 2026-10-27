В Пензенской области определили дату Губернаторской елки

В Пензенской области определились с датой новогодней Губернаторской елки. Она состоится 18 декабря в областном драматическом театре. Начало в 13:00.

Распоряжение о подготовке и проведении мероприятия 26 октября подписал глава региона Олег Мельниченко.

Министерству труда, соцзащиты и демографии поручено организовать мероприятие и составить список участников; областному социально-реабилитационному центру для детей и молодых инвалидов - закупить подарки за счет средств регионального бюджета.

За спектакль и новогоднее представление, как всегда, будет отвечать минкульт.

Губернаторская елка - ежегодный праздник. Как правило, в нем участвуют около 500 школьников и воспитанников детских садов со всех концов области, которые отличились в течение года.

В прошлом году елка проводилась 19 декабря.