В Пензе продолжается реставрация особняка на улице Кирова, 53

Культура

В Пензе продолжается реставрация особняка на улице Кирова, 53
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В центре Пензы продолжается реставрация объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о доме № 53 на улице Кирова.

В 1887 году усадьбу на этом месте приобрел купец I гильдии, совладелец фабрики гнутой мебели «Рамиба» Нахман Рабинович. В 1899-м он построил здесь жилой дом в виде миниатюрного дворца.

С 1987-го объект состоит под охраной государства. О необходимости обновления особняка заговорили несколько лет назад.

Для дальнейшей эксплуатации здания необходимо усилить конструкции перекрытий, стены, полы, заменить кровлю, отливы, внутреннюю отделку, приспособить лестницы к современному использованию. Кроме того, здание нуждается в антикоррозионной и огнебиозащитной обработке.

В Пензе продолжается реставрация особняка на улице Кирова, 53

План работ включает частичную замену, наращивание и усиление фундамента, кладку стен из полнотелого глиняного кирпича, восстановление водосточной системы, реставрацию металлического ограждения шатровой части крыши.

Дверные и оконные проемы обновят с сохранением облика, предполагаются также воссоздание декора фасада и замена отмостки.

После получения положительного заключения экспертизы работы наконец начались.

По данным на 30 октября подрядчик не отклоняется от согласованной научно-проектной документации, действуя строго в рамках закона, подчеркнули в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Ранее сообщалось, что в конечном счете здание будет перепланировано под точку общепита. Подвал отведут под подсобные помещения, на 1-м этаже появятся вестибюль, гардероб, залы, санузлы, лестничные клетки, на 2-м - зал и кухня, лестница, объединяющая все уровни, в том числе подвал и чердак.

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