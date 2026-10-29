На квартиры для работников драмтеатра выделили 22 млн рублей

Культура

На квартиры для работников драмтеатра выделили 22 млн рублей
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Работников Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского обеспечат жильем. Постановление о выделении средств на эти цели в 2026 году подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Речь идет о 22 105 700 рублях. Деньги получит областное министерство культуры и туризма.

Квартиры предоставят ключевым участникам театрального процесса, уточняется в документе (без дальнейшей конкретизации).

Служебное жилье работникам сферы культуры, здравоохранения и спорта выделяется в регионе с давних пор. К примеру, в 2019-м, в Год театра, молодым актерам предоставили 7 квартир, отделанных под ключ.

«Мы будем выделять квартиры каждый год, чтобы наша перспективная молодежь не уезжала из Пензенского региона, а оставалась на родной земле», - пояснил тогда Иван Белозерцев, занимавший пост губернатора.

Он уточнял: программа разработана так, чтобы через несколько лет квартиры или дома можно было оформить в собственность.

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