В Малосердобинском районе устроили фестиваль народной песни

15.08.2022 | 20:02

Далеко по селу Ключи разнеслись звонкие голоса артистов - участников межрайонного фестиваля народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой, уроженки Малосердобинского района. Выступать здесь - честь для любого поклонника русской культуры.

«Голос Лидии Андреевны Руслановой, который когда-то я услышала на пластинке дома у моей бабушки, покорил мое детское сердце. И по сей день я живу с народной песней», - рассказала певица Марта Серебрякова.

В программу фестиваля включили экскурсии в историко-культурный центр имени Лидии Руслановой, осмотр тематической выставки традиционных народных промыслов и большой концерт с участием творческих коллективов и солистов.

«Песни исполняются и самой Лидии Андреевны Руслановой - народное творчество, и песни военных лет», - сообщил глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин.