В Малосердобинском районе устроили фестиваль народной песни

Далеко по селу Ключи разнеслись звонкие голоса артистов - участников межрайонного фестиваля народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой, уроженки Малосердобинского района. Выступать здесь - честь для любого поклонника русской культуры.
«Голос Лидии Андреевны Руслановой, который когда-то я услышала на пластинке дома у моей бабушки, покорил мое детское сердце. И по сей день я живу с народной песней», - рассказала певица Марта Серебрякова.
В программу фестиваля включили экскурсии в историко-культурный центр имени Лидии Руслановой, осмотр тематической выставки традиционных народных промыслов и большой концерт с участием творческих коллективов и солистов.
«Песни исполняются и самой Лидии Андреевны Руслановой - народное творчество, и песни военных лет», - сообщил глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин.
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Так она вроде не с Ключей, а с Чернавки.