Культура

В Вышелее отметили мордовский праздник «Живи, село, живи»

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«Эрек, веле, эряк - живи, село, живи! По мордовской традиции мы встречаем всех хлебом и цветочным медом. Это означает, что мы желаем дорогим гостям счастья, здоровья и процветания», - объяснили участницы праздника, прошедшего в Городищенском районе.

Даже если кто и переехал в город или другой регион, все равно сердце зовет на малую родину, поэтому в праздник села Вышелей гуляет от души.

Обязательно в такой день зажигают штатол, эрзянскую ритуальную восковую свечу в резном деревянном подсвечнике. Получается нечто вроде общего родового моления.

«Залог мира, согласия и дружбы в том, чтобы мы друг к другу относились с трепетом, не только сохраняли свои традиции, но и чтили традиции других народов», - подчеркнул министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

Городищенский район, где находится Вышелей, многонациональный и дружный. На таких праздниках рады всем и очень любят досыта накормить гостей. Варится суп, одни его зовут шурпой, другие - шулюмом. Но есть у него и общепринятое название - селяночка.

«Как хотите, так и называйте, главное - чтобы вкусно было. Здесь мясо, картошка, всякие приправы», - рассказал местный житель Николай Ошкин.

Также на праздник угощают рыбой. Здешний пруд ею богат: есть карп, лещ, сом. Впрочем, детвора все равно предпочитает полакомиться сахарной ватой. О ребятишках здесь тоже позаботились, чтобы все были довольны.

«Тут много чего интересного, мне очень понравилось», - высказала свое мнение маленькая участница мероприятия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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