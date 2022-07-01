Культура

Непогода не помешала пензенцам устроить Лермонтовский праздник

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Под проливным дождем у бюста великого поэта стартовал 51-й Лермонтовский праздник. Природа быстро сжалилась над участниками торжества и позволила им начать митинг.

«Берет какое-то удивительное чувство гордости за человека, земляками которого мы являемся, ради которого, несмотря на непогоду, здесь собрались», - отметил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

После возложения цветов к памятнику пензенские поэты по очереди начали признаваться в любви к великому собрату по перу - с помощью собственных сочинений и, конечно, декламируя классика.

Завершился праздничный митинг концертом, в котором прозвучали песни на стихи Михаила Лермонтова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Прощай немытая Россия, страна рабов , страна господ, И вы, мундиры голубые ,и ты , им преданный народ.

Гость||

Кто знает, зачитывают это стихотворение на ПРАЗДНИКЕ?....

Гость||

Попы были?

Гость||

Под проливным дождем у бюста великого поэта стартовал 51-й Лермонтовский праздник. Природа быстро сжалилась над участниками торжества и позволила им начать митинг.

«Берет какое-то удивительное чувство гордости за человека, земляками которого мы являемся, ради которого, несмотря на непогоду, здесь собрались», - отметил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

После возложения цветов к памятнику пензенские поэты по очереди начали признаваться в любви к великому собрату по перу - с помощью собственных сочинений и, конечно, декламируя классика.\\\\

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Шедеврально!!!

По очереди признаваться в любви!!!

Очередные журна.... жертвы егэ(((

Имя: Гость
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