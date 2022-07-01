Непогода не помешала пензенцам устроить Лермонтовский праздник

01.07.2022 | 20:12

Под проливным дождем у бюста великого поэта стартовал 51-й Лермонтовский праздник. Природа быстро сжалилась над участниками торжества и позволила им начать митинг.

«Берет какое-то удивительное чувство гордости за человека, земляками которого мы являемся, ради которого, несмотря на непогоду, здесь собрались», - отметил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

После возложения цветов к памятнику пензенские поэты по очереди начали признаваться в любви к великому собрату по перу - с помощью собственных сочинений и, конечно, декламируя классика.

Завершился праздничный митинг концертом, в котором прозвучали песни на стихи Михаила Лермонтова.