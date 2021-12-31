Культура

В Литературном музее подготовили новогоднюю программу

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«По страницам новогодней книги» - в Литературном музее представили новую квест-программу. Гости путешествовали по залам, выполняли задания и говорили о самой волшебной ночи в году.

Елизавета Суханова, студентка социально-педагогического колледжа, впервые побывала на необычной экскурсии.

«Сразу появляется такое новогоднее настроение, хочется уже быстрее праздника. Больше всего запомнился театр теней, когда нужно было изобразить какую-то определенную фигуру. Это очень сильно развивает мышление, приходится думать, как и что сделать», - рассказала Елизавета.

Проводниками в мир приключений стали Красная Королева, Морской Капитан, Снегурочка и Мадам Шоколадница. Каждый из них подготовил для посетителей задание, чтобы восстановить магическую книгу.

Сопровождал гостей Музеум Литературович. Его придумала автор интерактивной игры.

«Это музейный дух, который все хорошо знает и про музей, и про экспонаты, которые есть в музее, и про сам новогодний праздник», - уточнила специалист Литературного музея Лариса Панова.

С 4 января жители и гости города смогут посетить интерактивное занятие «Рождественские посиделки».

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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