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Культура

Жителям региона рассказали, как продвигать свой товар

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«Куча людей, которые к нам приезжают, ко мне в гости и так далее, задают вопрос: поедем к котенку?» - отметил председатель правления фонда развития общественных связей Геннадий Шаталов (г. Воронеж).

Мультипликационный герой принес славу Воронежу и удостоен памятника в нем. На примере котенка с улицы Лизюкова и многих других, таких как елецкое кружево, Геннадий Шаталов, главный спикер семинара «Туристический сувенир - от идеи до туриста», рассказал производителям продукции, мастерам народных промыслов как продвигать свой товар и изделия.

«Мы хотели бы раскрыть тот потенциал, который у них уже имеется, чтобы этот потенциал они раскрыли в более широком формате, чтобы это помогло им реализовать свою продукцию, чтобы она была востребованной», - подчеркнул заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Новые интересные форматы сувенирной продукции, возможные способы ее реализации, привлечение туристического потока в область - универсального рецепта не существует. Любовь Никишова рассказала, что сначала создали логотип, зарегистрировали товарный знак, а уже потом, глубоко погрузившись в историю Мокшанской земли, придумали, что сбор трав в фирменном мешочке или туесочке - вариант подходящий.

«Первый чай, который собрался, назывался «Дина», и был посвящен нашей местной поэтессе Дине Злобиной. Я всегда говорю о том, что ее стихотворение само складывает состав чая», - пояснила методист районного Дома культуры Любовь Никишова (р. п. Мокшан).

Иван Кучер из Бессоновского района продолжает семейные традиции гончарного дела, представляет полеологовскую игрушку.

«Свистулька, ювелирный декор привлекает людей. И если разобраться, то декор снят с деревянного зодчества именно села Бессоновки», - показал мастер.

В сувениры мастера вкладывают частичку души, своего родного края, тем самым напоминая туристам о гостеприимстве Сурской земли.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

какой товар? говно?

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