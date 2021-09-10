В выходной день в Пензе можно будет сходить на экскурсию

10.09.2021 | 16:53

В субботу, 11 сентября, жители и гости Пензы смогут принять участие в различных культурных мероприятиях, которые пройдут в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для любителей истории подготовлен цикл экскурсий «Пенза - город мой родной». Маршруты запланированы в 12:00 и 14:00, старт - от центральной городской публичной библиотеки им. В. Г. Белинского.

В 12:00 в центре русской хоровой и вокальной культуры (ул. Кирова, 39) состоится концерт муниципального духового оркестра под управлением Антона Пригарева.

В 13:00 в студии «Герои нашего времени» (Центр хореографического искусства, ул. Леонова, 1а) состоится литературная встреча «Поэтический сентябрь».

В 15:00 в Литературном музее (ул. Кирова, 2) начнется спектакль «Пушкин жив» в исполнении артистов Пензенского ТЮЗа.

На 16:00 в Комсомольском парке запланирован уличный перформанс Street music.