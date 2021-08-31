Купринский праздник впервые пройдет в онлайн-режиме

37-й Купринский праздник будет уникальным, совсем не похожим на другие, потому что впервые пройдет в онлайн-режиме. В Литературном музее говорят о том, что подготовка к виртуальному торжеству подходит к концу. Все начнется 4 сентября в 11:00. Пользователей Всемирной паутины пригласят в Наровчат, на родину писателя.
«Изюминкой Купринского праздника онлайн станет экскурсия по музею Куприна. Экскурсию проведет актер театра и кино Андрей Зибров. Он снимался в сериале «Куприн», играл капитана Петерсона, сделал это очень убедительно, всем запомнился в этой роли», - сообщила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.
Затем можно будет увидеть заседание круглого стола с участием музейных сотрудников. Они обсудят синтез современного искусства и творчества Александра Ивановича. Далее в эфире - фильм-экскурсия «Петербург Куприна». Это премьера, ее подготовили специально к празднику. Также состоится награждение лауреатов конкурса «Гранатовый браслет».
«Купринская премия будет вручена в самом музее, и все лауреаты этой премии приедут в Пензенскую область, чтобы получить денежную премию и, конечно, замечательный памятный подарок», - рассказала врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Купринский онлайн-праздник будет проходить на протяжении четырех часов.
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