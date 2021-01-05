Фестиваль авторской песни «Большая медведица» проведут в Сердобске

05.01.2021 | 13:39

VIII межрегиональный фестиваль авторской песни «Большая медведица» на этот раз пройдет в Сердобске 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Всех желающих ждут в 14:00 в районном доме культуры. Мероприятие будет посвящено 60-летию первого полета человека в космос.

«В фестивале принимают участие клубы авторской песни, творческие объединения и отдельные авторы-исполнители, туристские клубы, а также другие самоорганизующиеся группы жителей Пензенской области, разделяющие цели и задачи фестиваля», - пояснили в пресс-службе.

Фестиваль приобрел статус межрегионального в 2020 году, так что в 2021-м на концерте ожидается выступление гостей из Саратова, Самары и других городов России.

В 2018-м участники собирались в Доме молодежи в Пензе. V фестиваль «Большая медведица» был посвящен памяти местного автора-исполнителя Игоря Мирвинского, который трагически погиб за несколько месяцев до этого. И конечно, со сцены звучали его песни.