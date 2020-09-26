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Культура

В Пензе открылась фотовыставка «Геометрия Пензы»

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«Думаю: надо срочно снимать! И начинаю «расстреливать» из фотоаппарата серийной съемкой», - рассказала журналист и фотограф Надежда Фомина.

Таким волнующим у нее получился процесс создания снимка, который стал одним из первых. Эту работу девушка в числе прочих разместила на своей дебютной выставке. В экспозицию вошли фотографии, которые автор собирала три года. Практически все они черно-белые - такова задумка.

«Это хороший прием, чтобы показать свет, композицию и геометрию. Так как выставка называется «Геометрия Пензы», на геометрию и обращено особое внимание - на форму, игру света и тени. За цветом они часто прячутся и не раскрываются», - пояснила Надежда Фомина.

Фотография для нее - увлечение и работа одновременно. Журналист с камерой в руках многие снимки сделала для собственных репортажей, как, например, изображение купола цирка.

Поздравить автора на вернисаж пришли коллеги и родные. В числе главных зрителей - отец.

«Я сейчас смотрю на ее работы отстраненно, без родительских эмоций. Некоторые работы равнодушным не оставляют, вызывают разные эмоции», - отметил Алексей Фомин.

Кинематографичность и красоту Пензы хотела показать Надежда Фомина в первую очередь. На ее фотографиях много изображений городской архитектуры, но в центре внимания оказались все-таки жители.

Выставка будет работать в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

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