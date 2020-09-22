Сергей Казаков отметил 10-летие руководства драмтеатром

22.09.2020 | 19:50

В кабинете художественного руководителя Пензенского областного драматического театра Сергея Казакова - сотни различных предметов, фотографий, афиш. Все то, что дорого сердцу и напоминает о времени, проведенном в храме искусств.

Ровно 10 лет назад Казакову доверили возглавить областной драмтеатр. Новое здание было открыто после страшного пожара, погубившего в январе 2008 года легендарное учреждение культуры. В день новоселья там появилось знаковое место.

«Яблоко желаний» - когда я нахожусь в подвешенном состоянии и не знаю, как поступить, я подхожу, дотрагиваюсь до него - и проблема решается сама собой. Это правда», - признался художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Впервые порог пензенского драмтеатра Сергей Казаков переступил в 1990 году. А через 10 лет туда пришел молодой актер Павел Тачков и разделил с ним и Андреем Аббасовым одну гримерку.

«Сергей в силу своей звездности тогда принял новичка, который, по сути, ничего не знал и не умел на сцене, по-доброму. Времянахождение с Сергеем много дало - опыт и понятие, что такое сцена», - рассказал актер театра Павел Тачков.

Сергей Казаков сыграл в театре множество ярких и запоминающихся ролей. Он и теперь занят в нескольких постановках. Кроме того, худрук срежиссировал три спектакля: «Декоратор», «Сублимация любви» и «Смешные деньги».

22 года телезрители 11 канала знают и любят его как автора и ведущего программы «Клуб Фигаро», названной в честь одного из образов, когда-то воплощенных на сцене заслуженным артистом. Костюм, в котором Сергей несколько сезонов блистал перед публикой, хранится в музее драмтеатра.