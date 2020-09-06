В Кузнецке отпраздновали 240-летний юбилей города

06.09.2020 | 18:57

Обновленную Доску почета открыли в городе в день празднования юбилея. Чествовали людей, которые внесли заметный вклад в развитие, спасали население в период нашествия вируса.

«Это динамично развивающийся город. Благодаря его жителям с каждым годом он становится краше, ярче», - обратился к присутствовавшим председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Юбилейные торжества растянулись почти на сутки: программа грандиозная по масштабу и значимости. Театрализованная композиция погрузила зрителей в далекое прошлое.

По улицам прошествовал «Бессмертный полк», собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной.

Шестой год подряд празднование Дня города связано с фестивалем предпринимателей «Наша кузница». Для посетителей работали семь тематических площадок, среди них «Нарышкинская ярмарка», «Дружба народов».

«Я уверен, что мы с задачами развития города справимся образцово. Ведь мы город Кузнецк, город людей с добрым сердцем, но с железным характером. С праздником вас!» - поздравил всех глава администрации города Сергей Златогорский.