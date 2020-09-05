В «Театре Доктора Дапертутто» открылся 18-й сезон

05.09.2020 | 20:15

Спектакли в «Доме Мейерхольда» перестали показывать с начала пандемии. Первый после долгого перерыва открыл 18-й сезон. В условиях коронавируса появились дополнительные требования безопасности: пары садятся вместе, а пришедшие по отдельности люди - через одного. На камерной сцене представили «Эрнста-Теодора-Амадея».

Спектакль поставлен по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Принцесса Брамбилла». Создатели подчеркивают: с оригиналом он имеет мало общего - это, скорее, фантазия на тему. О том же в самом начале говорит персонаж писателя.

По сюжету, бедный актер театра оказывается перед трудным выбором. Он мечтает, чтобы его полюбила богатая эфиопская принцесса, но теряет свою настоящую возлюбленную.

При этом в спектакле размывается граница сцены и зала - актеры задействуют зрителей: то просят посмотреть, нет ли на их костюме пятен, то упоминают кондиционер на потолке, то интересуются мнением публики.