06.03.2020 | 18:07

Мужская половина коллектива Центра культуры и досуга города Пензы подготовила женщинам творческий подарок - концерт с участием лучших солистов в сопровождении оркестра «Ретро».

В программе 19 номеров. Музыканты не только исполняли любимые мелодии, но и, как могли, старались развеселить виновниц будущего торжества.

«Хотелось бы пожелать всем женщинам счастья, здоровья, любви, прекрасного весеннего настроения, ясной погоды и всех благ», - отметил режиссер концерта Дмитрий Кабунин.

«Милые дамы! В этот прекрасный день перед праздником я хочу пожелать вам, чтобы в день 8 Марта рядом были друзья, близкие, чтобы у вас на душе царил праздник», - добавил директор Центра культуры и досуга г. Пензы Евгений Шилов.

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