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Культура | В органном зале филармонии провели праздничную елку для детей

24.12.2019|18:50
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В органном зале областной филармонии прошла елка.

Не ожидала детвора, пришедшая на новогодний праздник, что найдутся некоторые особы, которые захотят его испортить. Шапокляк и ее крыса Лариска всегда готовы сотворить какую-нибудь подлость, заглянули и на чужое веселье.

Но затем, как всегда, все заканчивается хорошо. Крыса Лариска раскаивается в своем поведении и превращается в добрую Ларису Ивановну.

«Новогоднее представление вокруг органа, режиссер - Светлана Тер-Казарова. Волшебство будут дарить артисты ансамбля «Миряне», хотя вы их практически не узнаете», - рассказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Потом всех ждал музыкальный театр «Калейдоскоп». Он пригласил маленьких зрителей и их родителей на «Сказку о купце Остолопе и работнике его Балде». Именно так первоначально называлось произведение Александра Сергеевича Пушкина, которое решила поставить Ирина Дрожжилова.

«Она веселая, умная, для детей - еще и воспитательница, то есть развлекая поучает», - отметила режиссер-постановщик.

Новогодние представления в филармонии будут идти по три раза в день до 8 января.

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