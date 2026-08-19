Суд не изменил наказание предпринимателю по делу Фейгиной

Областной суд оставил в силе приговор индивидуальному предпринимателю Константину Кузнецову, который дал взятку экс-начальнику Управления культуры г. Пензы Вере Фейгиной.

18 мая Октябрьский районный суд г. Пензы, признав мужчину виновным, оштрафовал его на 2,5 млн рублей.

Прокурор подал апелляционное представление на судебный акт, требуя ужесточить наказание. Однако областной суд, изучив материалы дела, оставил приговор без изменения.

В прошлом году Вера Фейгина договорилась с индивидуальным предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках проекта «Пензенское лето - 2025». 8 августа в своем служебном кабинете она получила часть согласованной суммы - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Чиновницу и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

На следующий день Фейгину по соглашению сторон уволили с должности, которую она занимала 20 лет. Ее сначала заключили под стражу, а затем отправили под домашний арест.

Вера Фейгина признала вину. Она пояснила, что осенью хотела уйти на пенсию и большую часть средств собиралась распределить между сотрудниками управления культуры - из благих намерений.

Суд приговорил экс-чиновницу к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а также лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.